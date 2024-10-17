Лопатин Михаил Федорович 1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатин Михаил Федорович

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Место рождения

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

31.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Лопатин Федор Иванович

Мать: Лопатина (Морозова) Антонина (Антонида) Илларионовна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина (Рябоконь) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Лопатин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Лопатина (Рябоконь) Надежда Ивановна

Сейчас живет где-то в Челябинске
Рождение ребёнка
04.10.1966

Дочь: Черепанова (Лопатина) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Лопатина (Рябоконь) Надежда Ивановна

Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
31.05.1991
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область

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