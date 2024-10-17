Лопатин Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти31.05.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Лопатин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Лопатина (Рябоконь) Надежда Ивановна
Сейчас живет где-то в Челябинске
Рождение ребёнка
04.10.1966
Дочь: Черепанова (Лопатина) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Лопатина (Рябоконь) Надежда Ивановна
Смерть
31.05.1991