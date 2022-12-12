Старкова Мелания Филипповна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Феодосия Онисимовна
Отец ребёнка: Старков Онисим Герасимович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Старков Онисим Герасимович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Параскева Онисимовна
Отец ребёнка: Старков Онисим Герасимович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Старков Прохор Онисимович
Отец ребёнка: Старков Онисим Герасимович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Екатерина Онисимовна
Отец ребёнка: Старков Онисим Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно