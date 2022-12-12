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Старкова Мелания Филипповна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Феодосия Онисимовна

Отец ребёнка: Старков Онисим Герасимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Старков Яков Онисимович

Отец ребёнка: Старков Онисим Герасимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Параскева Онисимовна

Отец ребёнка: Старков Онисим Герасимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Старков Прохор Онисимович

Отец ребёнка: Старков Онисим Герасимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Екатерина Онисимовна

Отец ребёнка: Старков Онисим Герасимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Онисим Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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