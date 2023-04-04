Гридасова Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Февронья Ивановна
Отец ребёнка: Гридасов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Гридасов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гридасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гридасов Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно