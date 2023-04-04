Гридасова Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридасова Матрена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Февронья Ивановна

Отец ребёнка: Гридасов Иван Филиппович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гридасов Панфил Иванович

Отец ребёнка: Гридасов Иван Филиппович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гридасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гридасов Иван Филиппович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гридасов Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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