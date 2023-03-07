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Зубарева Варвара Никитина

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Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Арина Алексеева

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Иванов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Зубарев Степан Алексеев

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Иванов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Иванов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Домна Алексеева

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Иванов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Алексей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1795
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