Зубарева Варвара Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Арина Алексеева
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Домна Алексеева
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795