Переседова Авдотья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Переседов Яков
Отец ребёнка: Переседов Анисим
Рождение ребёнка
1761
Сын: Переседов Степан
Отец ребёнка: Переседов Анисим
Рождение ребёнка
1764
Сын: Переседов Липат
Отец ребёнка: Переседов Анисим
Рождение ребёнка
1770
Сын: Переседов Авил
Отец ребёнка: Переседов Анисим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Анисим
Смерть
Неизвестно