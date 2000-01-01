Переседова Авдотья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Авдотья Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Переседов Яков

Отец ребёнка: Переседов Анисим

Рождение ребёнка
1761

Сын: Переседов Степан

Отец ребёнка: Переседов Анисим

Рождение ребёнка
1764

Сын: Переседов Липат

Отец ребёнка: Переседов Анисим

Рождение ребёнка
1770

Сын: Переседов Авил

Отец ребёнка: Переседов Анисим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Анисим

Смерть
Неизвестно
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