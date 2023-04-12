Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1782 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Поликарп

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Василий

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
Неизвестно
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