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Алексей
Алексей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1764
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Поликарп
Около 1746 г.р.
Мать
Прасковья
Около 1741 г.р.
Жена
Дарья
Около 1761 г.р.
Дети
Василий
Около 1780 г.р.
Авдотья
Около 1782 г.р.
Добавил:
ВС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец:
Поликарп
Мать:
Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын:
Василий
Мать ребёнка:
Дарья
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь:
Авдотья
Мать ребёнка:
Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Дарья
Смерть
Неизвестно
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