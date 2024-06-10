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Потейко Иван Якимов

Место рождения

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Потейко Яким Леонов

Мать: Потейко Аксения

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Потейко Онуфрий Иванов

Мать ребёнка: Потейко Катерина

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Потейко Федор Иванов

Мать ребёнка: Потейко Катерина

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Потейко Семен Иванов

Мать ребёнка: Потейко Катерина

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Потейко (Потейко) Варвара Иванова

Мать ребёнка: Потейко Катерина

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Потейко Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Потейко Катерина

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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