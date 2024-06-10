Потейко Иван Якимов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Потейко Яким Леонов
Мать: Потейко Аксения
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Потейко Катерина
Рождение ребёнка
1838
Сын: Потейко Федор Иванов
Мать ребёнка: Потейко Катерина
Рождение ребёнка
1843
Сын: Потейко Семен Иванов
Мать ребёнка: Потейко Катерина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Потейко (Потейко) Варвара Иванова
Мать ребёнка: Потейко Катерина
Рождение ребёнка
1849
Сын: Потейко Иосиф Иванов
Мать ребёнка: Потейко Катерина
Смерть
Неизвестно