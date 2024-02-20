Ищенко (Пелешко) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко (Пелешко) Евдокия Семеновна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Пелешко Семен Иванович

Мать: Пелешко Анна Филипповна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
16.01.1894

Муж: Ищенко Ефим Сергеевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Ищенко Ефим Сергеевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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