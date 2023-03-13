(Рогалева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогалева) Дарья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

08.03.1884

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1884

Отец: Рогалевъ Петръ

Мать: Рогалева Ольга

Александровка
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