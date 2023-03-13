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(Рогалева) Дарья
(Рогалева) Дарья
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
08.03.1884
Пол
Женский
Отец
Рогалевъ Петръ
1838 г.р.
Мать
Рогалева (Сухова) Ольга
1844 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1884
Отец:
Рогалевъ Петръ
Мать:
Рогалева Ольга
Александровка
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