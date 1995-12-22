Голубева (Буланович) Алена Викторовна
Место рожденияг. Ртищево, Саратовская обл.
Дата рождения22.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ртищево, Саратовская обл.
Бракосочетание
07.02.2014
г. Воронеж, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
10.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Антон Владимирович