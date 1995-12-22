Голубева (Буланович) Алена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Буланович) Алена Викторовна

Место рождения

г. Ртищево, Саратовская обл.

Дата рождения

22.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ртищево, Саратовская обл.
Бракосочетание
07.02.2014

Муж: Голубев Антон Владимирович

г. Воронеж, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
10.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Антон Владимирович

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