Princess Trubetskaya (Rostishevskaya) Ludvika (Luiza Valentinovna) (Luiza Valentinovna) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Princess Trubetskaya (Rostishevskaya) Ludvika (Luiza Valentinovna) (Luiza Valentinovna)

Место рождения

Rościszewo, Masovian Voivodeship Poland

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Rościszewo, Masovian Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ścibor-Rylska H. Ostoja Daria

Отец ребёнка: Prince Trubetskoy Alexandr Petrovich

Бракосочетание
1816

Муж: Prince Trubetskoy Alexandr Petrovich

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Prince Trubetskoy Alexandr Petrovich

Рождение ребёнка
1820

Сын: Князь Трубецкой Владимир Александрович

Отец ребёнка: Prince Trubetskoy Alexandr Petrovich

Рождение ребёнка
01.07.1833

Сын: Trubetskoy Pyotr Александрович

Отец ребёнка: Prince Trubetskoy Alexandr Petrovich

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1881
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