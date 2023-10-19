Princess Trubetskaya (Rostishevskaya) Ludvika (Luiza Valentinovna) (Luiza Valentinovna)
Место рожденияRościszewo, Masovian Voivodeship Poland
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ścibor-Rylska H. Ostoja Daria
Отец ребёнка: Prince Trubetskoy Alexandr Petrovich
Бракосочетание
1816
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Prince Trubetskoy Alexandr Petrovich
Рождение ребёнка
1820
Сын: Князь Трубецкой Владимир Александрович
Отец ребёнка: Prince Trubetskoy Alexandr Petrovich
Рождение ребёнка
01.07.1833
Сын: Trubetskoy Pyotr Александрович
Отец ребёнка: Prince Trubetskoy Alexandr Petrovich
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1881