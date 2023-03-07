Рыбуль (Борбуль) Елисавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбуль (Борбуль) Елисавета

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Место рождения

Грибушки, Preiļu pagasts, Preiļu novads

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Борбуль Адам

Мать: Борбуль Анна

Грибушки, Preiļu pagasts, Preiļu novads
Бракосочетание
20.08.1850 ст.

Муж: Рыбуль Бернард

Прейли, Preiļu novads
Восприемники: крестьяне Август Рыбуль и Август Волонт
Рождение ребёнка
25.05.1851 ст.

Сын: Рыбуль Антоний Бернардович

Отец ребёнка: Рыбуль Бернард

Грибушки, Preiļu pagasts, Preiļu novads
Рождение ребёнка
19.11.1864 ст.

Сын: Рыбуль Петр Бернардович

Отец ребёнка: Рыбуль Бернард

Грибушки, Preiļu pagasts, Preiļu novads
Смерть
Неизвестно
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