Рыбуль (Борбуль) Елисавета
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Борбуль Адам
Мать: Борбуль Анна
Бракосочетание
20.08.1850 ст.
Муж: Рыбуль Бернард
Прейли, Preiļu novads
Восприемники: крестьяне Август Рыбуль и Август Волонт
Рождение ребёнка
25.05.1851 ст.
Сын: Рыбуль Антоний Бернардович
Отец ребёнка: Рыбуль Бернард
Рождение ребёнка
19.11.1864 ст.
Отец ребёнка: Рыбуль Бернард
Смерть
Неизвестно