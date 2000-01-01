Антоненко (Абраменко) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абраменко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Антоненко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корастылева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Антоненко Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно