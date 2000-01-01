Антоненко (Абраменко) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Абраменко) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абраменко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Антоненко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корастылева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Антоненко Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Николай Васильевич

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