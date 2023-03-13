Симановъ Спиридонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимановъ Спиридонъ

Симановъ Спиридонъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Симановъ Федоръ*

Мать: Симанова Пелагея Мартынова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Симановъ Епифанъ

Мать ребёнка: Симанова Офимья Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Симанова Офимья Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Симановъ Федотъ

Мать ребёнка: Симанова Офимья Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Симанова Офимья Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симанова Офимья Тимофеева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close