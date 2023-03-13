Симановъ Спиридонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Симановъ Федоръ*
Рождение ребёнка
1781
Сын: Симановъ Епифанъ
Мать ребёнка: Симанова Офимья Тимофеева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Симанова Офимья Тимофеева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Симановъ Федотъ
Мать ребёнка: Симанова Офимья Тимофеева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Симанова Офимья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно