Толстая Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Рождение ребёнка
1748 ст.
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно