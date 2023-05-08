Толстая Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Толстой Иван Петрович

Мать: Ртищева Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Леонтьев Борис Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Федор Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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