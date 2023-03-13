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Арбузовъ Алексей

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Место рождения

Орловка, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Арбузовъ Тимофей

Мать: не указана

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Арбузова Настасья Григорьева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Арбузовъ Прокофий

Мать ребёнка: Арбузова Настасья Григорьева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Арбузова Настасья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова Настасья Григорьева

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