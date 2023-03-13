Арбузовъ Алексей
Место рожденияОрловка, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Арбузовъ Тимофей
Мать: не указана
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Арбузова Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Арбузовъ Прокофий
Мать ребёнка: Арбузова Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Арбузова Настасья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно