(Пушина) Матрена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пушина) Матрена Григорьева

(Пушина) Матрена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1844

Сын: Пушин Платон Анфалов

Отец ребёнка: Пушин Анфал Филиппов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1845

Сын: Пушин Авраамiй Анфалов

Отец ребёнка: Пушин Анфал Филиппов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1851

Сын: Пушин Никита Анфалов

Отец ребёнка: Пушин Анфал Филиппов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Сергiй Анфалов

Отец ребёнка: Пушин Анфал Филиппов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close