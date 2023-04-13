(Пушина) Матрена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1844
Сын: Пушин Платон Анфалов
Отец ребёнка: Пушин Анфал Филиппов
Рождение ребёнка
28.10.1845
Отец ребёнка: Пушин Анфал Филиппов
Рождение ребёнка
27.05.1851
Сын: Пушин Никита Анфалов
Отец ребёнка: Пушин Анфал Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушин Сергiй Анфалов
Отец ребёнка: Пушин Анфал Филиппов
Смерть
Неизвестно