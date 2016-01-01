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Корюков Иван Филиппович
Корюков Иван Филиппович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
2016
Пол
Мужской
Отец
Корюков Филипп Иосифович
1885 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Корюков Филипп Иосифович
Мать: не указана
Смерть
2016
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