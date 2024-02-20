Пичахчи Харлампмй Федорович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1808
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Пичахчи Федор Иордановича
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Харлампиевна
Мать ребёнка: Пичахчи Мария
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пичахчи Мария
Смерть
1841
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /