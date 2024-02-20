Пичахчи Харлампмй Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичахчи Харлампмй Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1808

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Пичахчи Федор Иордановича

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Харлампиевна

Мать ребёнка: Пичахчи Мария

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичахчи Мария

Смерть
1841
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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