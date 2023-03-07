Лопухова (Губина) Лукерья
Место рождения
Дата рождения1773
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Губинъ Степанъ
Мать: Губина Маланья Иванова
Бракосочетание
01.02.1791
Муж: Лопуховъ Дементий
Рождение ребёнка
04.01.1792
Сын: Лопуховъ Василий
Отец ребёнка: Лопуховъ Дементий
Рождение ребёнка
26.09.1793
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Лопуховъ Дементий
Рождение ребёнка
27.07.1796
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Лопуховъ Дементий