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Лопухова (Губина) Лукерья

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Губинъ Степанъ

Мать: Губина Маланья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.02.1791

Муж: Лопуховъ Дементий

Рождение ребёнка
04.01.1792

Сын: Лопуховъ Василий

Отец ребёнка: Лопуховъ Дементий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1793

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Лопуховъ Дементий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1796

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Лопуховъ Дементий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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