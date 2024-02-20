Усов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Фурсова Мария Ивановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1885
Сын: Усов Петр Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1890
Сын: Усов Михаил Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно