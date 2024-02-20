Усов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Усов Никифор Иванович

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Фурсова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Усов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Усов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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