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Буданов Арсений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1904

Дата смерти

16.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1904

Отец: Буданов Василий

Мать: Буданова А

Смерть
16.11.1943
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