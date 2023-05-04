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Буданов Арсений Васильевич
Буданов Арсений Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.01.1904
Дата смерти
16.11.1943
Пол
Мужской
Отец
Буданов Василий
Мать
Буданова А
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1904
Отец:
Буданов Василий
Мать:
Буданова А
Смерть
16.11.1943
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