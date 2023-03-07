Анисимова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Анисимов Игнаий Евсеев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: Анисимов Игнаий Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно