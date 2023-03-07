Анисимова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимова Марфа

Анисимова Марфа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Анисимов Игнаий Евсеев

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Анисимов Игнаий Евсеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Игнаий Евсеев

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close