Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Михаилъ
Отец ребёнка: Иванъ Тимофеквъ
Рождение ребёнка
1739
Сын: Федоръ
Отец ребёнка: Иванъ Тимофеквъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Иванъ Тимофеквъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Тимофеквъ