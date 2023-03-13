Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

1732 г.р.
1739 г.р.
1744 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Михаилъ

Отец ребёнка: Иванъ Тимофеквъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Федоръ

Отец ребёнка: Иванъ Тимофеквъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Иванъ Тимофеквъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Тимофеквъ

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