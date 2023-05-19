Тимофеева (Баринова) Наталья Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рождения24.08.1891
Дата смерти28.09.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1891
Рождение страница 117 - Метрической книги Предтеченской церкви погоста Куземский Меленковского уезда за 1890-1892 годы
Рождение ребёнка
10.04.1910
Дочь: Денисова Орина Сергеевна
Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Иванович
Смерть
28.09.1918
Дата смерти - Страница 484 - Метрическая книга Николаевской церкви села Запрудье Меленковского уезда за 1905-1918 годы (части о бракосочетавшихся и умерших) Причина смерти - воспаление легких