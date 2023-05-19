Тимофеева (Баринова) Наталья Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева (Баринова) Наталья Ксенофонтовна

Тимофеева (Баринова) Наталья Ксенофонтовна

Место рождения

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

24.08.1891

Дата смерти

28.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1891

Отец: Баринов Ксенофонт Кириллович

Мать: Баринова Феврония Федоровна

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение страница 117 - Метрической книги Предтеченской церкви погоста Куземский Меленковского уезда за 1890-1892 годы
Рождение ребёнка
10.04.1910

Дочь: Денисова Орина Сергеевна

Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Иванович

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Иванович

Смерть
28.09.1918
Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Дата смерти - Страница 484 - Метрическая книга Николаевской церкви села Запрудье Меленковского уезда за 1905-1918 годы (части о бракосочетавшихся и умерших) Причина смерти - воспаление легких
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close