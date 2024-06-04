Чердакова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Чердаков (Гулин) Егор (Лукъян) Васильев
Отец ребёнка: Чердаков Василий Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Чердакова) Матрена Васильева
Отец ребёнка: Чердаков Василий Лукоянов
Смерть
После 1834