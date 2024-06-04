Чердакова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чердакова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чердаков Василий Лукоянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Чердаков (Гулин) Егор (Лукъян) Васильев

Отец ребёнка: Чердаков Василий Лукоянов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Чердакова) Матрена Васильева

Отец ребёнка: Чердаков Василий Лукоянов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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