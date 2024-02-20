Потримай Порфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Порфирий

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1878

Дата смерти

09.06.1880

Пол

Мужской

Отец

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: ?

Мать: Харитина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
09.06.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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