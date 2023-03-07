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Кузнецов Иван Федорович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кузнецов Федор Дмитриевич

Мать: Кузнецова Анастасия Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Григорьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кузнецов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Григорьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Григорьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Григорьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кузнецов Иван Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Григорьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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