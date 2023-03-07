Кузнецов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно