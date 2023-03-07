Соковнин Епимах Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Соковнин Семен Марков
Рождение ребёнка
09.02.1849 ст.
Дочь: Агафия Епимахова
Мать ребёнка: Соковнина Анна Филиппова
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1869
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соковнина Анна Филиппова
Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно