Соковнин Епимах Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковнин Епимах Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Соковнин Семен Марков

Мать: Соковнина Неонила Малахова

Рождение ребёнка
09.02.1849 ст.

Дочь: Агафия Епимахова

Мать ребёнка: Соковнина Анна Филиппова

Рождение ребёнка
Между 1867 и 1869

Сын: Соковнин Иван Епимахов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соковнина Анна Филиппова

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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