Козинъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозинъ Михаилъ

Козинъ Михаилъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Козинъ Ульянъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Козинъ Родионъ

Мать ребёнка: Козина Татьяна Тимофеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Козина Татьяна Тимофеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Козинъ Ерофей

Мать ребёнка: Козина Прасковья Козмина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Козинъ Николай

Мать ребёнка: Козина Прасковья Козмина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козина Татьяна Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козина Прасковья Козмина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close