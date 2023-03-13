Козинъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Козинъ Ульянъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Козинъ Родионъ
Мать ребёнка: Козина Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Козина Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Козинъ Ерофей
Мать ребёнка: Козина Прасковья Козмина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Козинъ Николай
Мать ребёнка: Козина Прасковья Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козина Татьяна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козина Прасковья Козмина