Плесовских (Куликова) Федора Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских (Куликова) Федора Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Плесовских Обросим Павлов

Отец ребёнка: Плесовских Павел Перфильев

Рождение ребёнка
1744

Сын: Плесовских Трифон Павлов

Отец ребёнка: Плесовских Павел Перфильев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Плесовских Иван Павлов

Отец ребёнка: Плесовских Павел Перфильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Павел Перфильев

Смерть
Неизвестно
Бакшеево, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
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