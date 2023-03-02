Плесовских (Куликова) Федора Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Плесовских Обросим Павлов
Отец ребёнка: Плесовских Павел Перфильев
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Плесовских Павел Перфильев
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Плесовских Павел Перфильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бакшеево, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область