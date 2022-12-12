Приймак Сергей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1910
Дата смерти14.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Николаевская область. Точный населенный пункт не известен
Рождение ребёнка
08.04.1939
Дочь: Шахова Раиса Сергеевна
Мать ребёнка: Приймак Евдокия Павловна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
14.10.1984