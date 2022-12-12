Приймак Сергей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приймак Сергей Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1910

Дата смерти

14.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Николаевская область. Точный населенный пункт не известен
Рождение ребёнка
08.04.1939

Дочь: Шахова Раиса Сергеевна

Мать ребёнка: Приймак Евдокия Павловна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
14.10.1984
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