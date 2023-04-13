Юрченко Карп Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1838
Мать ребёнка: Юрченко Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
03.09.1839
Мать ребёнка: Юрченко Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно