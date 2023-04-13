Юрченко Карп Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Карп Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1819 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1838

Сын: Юрченко Алексей Карпович

Мать ребёнка: Юрченко Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
03.09.1839

Сын: Юрченко Захар Карпович

Мать ребёнка: Юрченко Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Наталья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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