Журавлев Иван Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев Василий Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Сабинина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сабинина Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабинина Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабинина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудинина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сабинина Евдокия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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