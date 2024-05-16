Журавлев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлев Василий Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Сабинина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Сабинина Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Сабинина Евдокия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно