Устимов Герасим Никифоров
Место рожденияАчка
Дата рождения?.02.1816 ст.
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1816 ст.
Отец: Никифор Тимофеев
Мать: 2 жена Никифора Дарья
Ачка
В 1816г ему неделяревизия сост 4 го марта 1816г В 1850г ему 34г Фамилии нет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Федотова
от ребенка 17 лет В 1850г ему 11.5 лет В 1858г ему 18.5л
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Устимов Дмитрий Герасимов
Мать ребёнка: Прасковья Федотова
В 1850г ему 6л В 1858г ему 13л
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Иван Герасимов
Мать ребёнка: Прасковья Федотова
В 1850г ему 2.5 года В 1858г ему 9.5л
Рождение ребёнка
Вычислено 1867 ст.
Дочь: Паклина Агафья Герасимова
Мать ребёнка: Устимова Евдокия Яковлева
В переписи 1917г ей 50 лет
Рождение ребёнка
22.05.1872 ст.
Мать ребёнка: Устимова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
06.01.1874 ст.
Мать ребёнка: Устимова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
02.09.1876 ст.
Мать ребёнка: Устимова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
23.01.1878 ст.
Сын: Устимов Григорий Герасимов
Мать ребёнка: Устимова Евдокия Яковлева
Поручитель
19.02.1880 ст.
Андрей Спиридонов Устимов и Анастасия Иванова [Сморова]
Смерть
До 1917
В переписи 1917г отсутствует