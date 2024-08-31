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Устимов Герасим Никифоров

Место рождения

Ачка

Дата рождения

?.02.1816 ст.

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1816 ст.

Отец: Никифор Тимофеев

Мать: 2 жена Никифора Дарья

Ачка
В 1816г ему неделяревизия сост 4 го марта 1816г В 1850г ему 34г Фамилии нет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федотова

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Устимов Михаил Герасимов

Мать ребёнка: Прасковья Федотова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
от ребенка 17 лет В 1850г ему 11.5 лет В 1858г ему 18.5л
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Устимов Дмитрий Герасимов

Мать ребёнка: Прасковья Федотова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ему 6л В 1858г ему 13л
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Иван Герасимов

Мать ребёнка: Прасковья Федотова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ему 2.5 года В 1858г ему 9.5л
Рождение ребёнка
Вычислено 1867 ст.

Дочь: Паклина Агафья Герасимова

Мать ребёнка: Устимова Евдокия Яковлева

В переписи 1917г ей 50 лет
Рождение ребёнка
22.05.1872 ст.

Сын: Устимов Михаил Герасимов

Мать ребёнка: Устимова Евдокия Яковлева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1874 ст.

Сын: Устимов Егор Герасимов

Мать ребёнка: Устимова Евдокия Яковлева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.09.1876 ст.

Сын: Устимов Иосиф Герасимов

Мать ребёнка: Устимова Евдокия Яковлева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1878 ст.

Сын: Устимов Григорий Герасимов

Мать ребёнка: Устимова Евдокия Яковлева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Поручитель
19.02.1880 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Андрей Спиридонов Устимов и Анастасия Иванова [Сморова]
Смерть
До 1917
В переписи 1917г отсутствует

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