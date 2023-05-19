Передвигина (Пушина) Дарья Семенова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.01.1843
Муж: Пушин Матфей Никитин
Рождение ребёнка
08.03.1843
Дочь: Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Пушин Матфей Никитин
Рождение ребёнка
06.12.1844
Отец ребёнка: Пушин Матфей Никитин
Рождение ребёнка
15.12.1849
Отец ребёнка: Пушин Матфей Никитин
Смерть
Неизвестно