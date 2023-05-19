Передвигина (Пушина) Дарья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передвигина (Пушина) Дарья Семенова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.01.1843

Муж: Пушин Матфей Никитин

Рождение ребёнка
08.03.1843

Дочь: Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Пушин Матфей Никитин

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1844

Сын: Пушин Спиридон Матвеев

Отец ребёнка: Пушин Матфей Никитин

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1849

Сын: Пушин Севастьян Матвеев

Отец ребёнка: Пушин Матфей Никитин

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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