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Мосик Вакула Иванович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с. Гребенки,м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4 ( о заключении брака (,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод.)
Бракосочетание
22.01.1867

Жена: Мосик Акилина Васильевна

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод.), м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4
Смерть
Неизвестно
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