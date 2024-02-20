Мосик Вакула Иванович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1842
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с. Гребенки,м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4 ( о заключении брака (,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод.)
Бракосочетание
22.01.1867
Жена: Мосик Акилина Васильевна
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод.), м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4
Смерть
Неизвестно