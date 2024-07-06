Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1893
Дочь: Кадырина (Налимова) Зоя
Отец ребёнка: Налимов Евсей
Рождение ребёнка
11.10.1895
Сын: Налимов Александр
Отец ребёнка: Налимов Евсей
Рождение ребёнка
21.09.1898
Дочь: (Налимова) Надежда
Отец ребёнка: Налимов Евсей
Рождение ребёнка
10.04.1901
Сын: Налимов Леонид
Отец ребёнка: Налимов Евсей
Рождение ребёнка
26.12.1903
Сын: Налимов Константин
Отец ребёнка: Налимов Евсей
Рождение ребёнка
01.08.1911
Дочь: (Налимова) Вера
Отец ребёнка: Налимов Евсей
Смерть
Неизвестно