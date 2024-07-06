Наталья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1893

Дочь: Кадырина (Налимова) Зоя

Отец ребёнка: Налимов Евсей

Рождение ребёнка
11.10.1895

Сын: Налимов Александр

Отец ребёнка: Налимов Евсей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1898

Дочь: (Налимова) Надежда

Отец ребёнка: Налимов Евсей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1901

Сын: Налимов Леонид

Отец ребёнка: Налимов Евсей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1903

Сын: Налимов Константин

Отец ребёнка: Налимов Евсей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1911

Дочь: (Налимова) Вера

Отец ребёнка: Налимов Евсей

Смерть
Неизвестно

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