Фильчугина Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильчугина Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фильчугин Александр Петрович

Рождение ребёнка
22.03.1881

Дочь: (Фильчугина) Александра Александровна

Отец ребёнка: Фильчугин Александр Петрович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Фильчугина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Фильчугин Александр Петрович

Рождение ребёнка
27.12.1887

Сын: Фильчугин Василий Александрович

Отец ребёнка: Фильчугин Александр Петрович

Смерть
Неизвестно

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