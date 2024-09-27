Фильчугина Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1881
Дочь: (Фильчугина) Александра Александровна
Отец ребёнка: Фильчугин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Фильчугина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Фильчугин Александр Петрович
Рождение ребёнка
27.12.1887
Сын: Фильчугин Василий Александрович
Отец ребёнка: Фильчугин Александр Петрович
Смерть
Неизвестно