Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Данилов Павел Вячеславович
Данилов Павел Вячеславович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.1972
Пол
Мужской
Отец
Данилов Вячеслав Васильевич
1947 г.р.
Мать
Данилова (Куличенкова) Альбина Алексеевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1972
Отец:
Данилов Вячеслав Васильевич
Мать:
Данилова Альбина Алексеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия