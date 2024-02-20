(Черкас) Кириакия Якимовна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения05.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1888
Отец: Черкас Яким Ильич
Мать: Черкас София Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1888г.,лист-94,зап.-18
Бракосочетание
21.01.1908
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-103,зап.-8
Рождение ребёнка
26.09.1908
Дочь: Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Тараш Федор Ефремович
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.10.1909
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Тараш Федор Ефремович
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.02.1911
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Тараш Федор Ефремович
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.07.1912
Сын: Тараш Илья Федорвич
Отец ребёнка: Тараш Федор Ефремович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.10.1913
Дочь: София Федоровна
Отец ребёнка: Тараш Федор Ефремович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.06.1916
Сын: Тараш Иван Федорович
Отец ребёнка: Тараш Федор Ефремович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно