(Черкас) Кириакия Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черкас) Кириакия Якимовна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

05.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1888

Отец: Черкас Яким Ильич

Мать: Черкас София Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1888г.,лист-94,зап.-18
Бракосочетание
21.01.1908

Муж: Тараш Федор Ефремович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-103,зап.-8
Рождение ребёнка
26.09.1908

Дочь: Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Тараш Федор Ефремович

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.10.1909

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Тараш Федор Ефремович

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.02.1911

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Тараш Федор Ефремович

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Тараш Илья Федорвич

Отец ребёнка: Тараш Федор Ефремович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.10.1913

Дочь: София Федоровна

Отец ребёнка: Тараш Федор Ефремович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.06.1916

Сын: Тараш Иван Федорович

Отец ребёнка: Тараш Федор Ефремович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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