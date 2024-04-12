Лошкарева (Козулина) Анна Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Козулин Александр Терентьев
Бракосочетание
05.07.1823
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев
Рождение ребёнка
30.01.1826
Дочь: Ксения Лукина
Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев
Рождение ребёнка
31.05.1829
Дочь: Феодосия Лукина
Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев
Рождение ребёнка
10.09.1830
Дочь: Анна Лукина
Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев
Рождение ребёнка
19.05.1832
Сын: Лошкарев Константин Лукин
Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев
Рождение ребёнка
01.02.1835
Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев
Рождение ребёнка
01.02.1835
Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев
Рождение ребёнка
12.02.1839
Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев
Смерть
Неизвестно