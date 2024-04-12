Лошкарева (Козулина) Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛошкарева (Козулина) Анна Александрова

Лошкарева (Козулина) Анна Александрова

avatar

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Козулин Александр Терентьев

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.07.1823

Муж: Лошкарев Лука Васильев

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лошкарев Алексий Лукин

Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1826

Дочь: Ксения Лукина

Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1829

Дочь: Феодосия Лукина

Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1830

Дочь: Анна Лукина

Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1832

Сын: Лошкарев Константин Лукин

Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1835

Сын: Лошкарев Симион Лукин

Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1835

Сын: Лошкарев Трифон Лукин

Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1839

Сын: Лошкарев Алексей Лукин

Отец ребёнка: Лошкарев Лука Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close