Прытков (Прыткова) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1996
Дочь: (Прытков) Яна Владиславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрей Валерьевич
Смерть
2013