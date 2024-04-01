Прытков (Прыткова) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прытков (Прыткова) Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Прытков (Прытков) Надежда

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1996

Дочь: (Прытков) Яна Владиславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей Валерьевич

Смерть
2013

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