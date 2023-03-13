Тутовъ Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Тутовъ Устинъ
Мать: Тутова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Тутова Прасковья
Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1769
Сын: Тутовъ Силуянъ
Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1773
Сын: Тутовъ Василий
Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тутовъ Егоръ
Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1779
Сын: Тутовъ Иванъ
Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1791
Сын: Тутовъ Осипъ
Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тутова Авдотья Петрова