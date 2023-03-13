Тутовъ Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутовъ Прокофий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Тутовъ Устинъ

Мать: Тутова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Тутова Прасковья

Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1769

Сын: Тутовъ Силуянъ

Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1773

Сын: Тутовъ Василий

Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1776

Сын: Тутовъ Егоръ

Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1779

Сын: Тутовъ Иванъ

Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1791

Сын: Тутовъ Осипъ

Мать ребёнка: Тутова Авдотья Петрова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тутова Авдотья Петрова

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