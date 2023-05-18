Жадан Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жадан Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1820 и 1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Жадан Мелентий Александрович

Мать ребёнка: не указана

51801 Petrykivka, Dnipropetrovsk Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Жадан Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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