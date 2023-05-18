Жадан Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1820 и 1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Жадан Мелентий Александрович
Мать ребёнка: не указана
51801 Petrykivka, Dnipropetrovsk Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Жадан Андрей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно