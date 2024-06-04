Бакланов Алексей Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Бакланова Анисья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: (Бакланова) Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Бакланова Анисья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Бакланова Анисья Афанасьева
Смерть
1795