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Бакланов Алексей Матвеев

Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова Анисья Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бакланов Петр Алексеев

Мать ребёнка: Бакланова Анисья Афанасьева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: (Бакланова) Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Бакланова Анисья Афанасьева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Бакланов Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Бакланова Анисья Афанасьева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1795
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

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