Черкашина (Андросова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Андросова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Андросов / Андрусов / Иван Федорович

Мать: Андрусова / Андросова / Анна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
13.11.1866

Муж: Черкашин Илья Васильевич

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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