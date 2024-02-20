Черкашина (Андросова) Евдокия Ивановна
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
13.11.1866
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно