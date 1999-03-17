Saakov Albert — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Saakov Albert

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Место рождения

Uzbekistan

Дата рождения

1921

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Saakov Osip

Мать: Saakova Asthik

Uzbekistan
Рождение ребёнка
07.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Liliia

Andijan, Uzbekistan
Рождение ребёнка
20.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Liliia

Andijan, Uzbekistan
Рождение ребёнка
20.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Liliia

Andijan, Uzbekistan
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Liliia

Смерть
1998
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