Saakov Albert
Место рожденияUzbekistan
Дата рождения1921
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Saakov Osip
Мать: Saakova Asthik
Uzbekistan
Рождение ребёнка
07.11.1950
Andijan, Uzbekistan
Рождение ребёнка
20.11.1952
Andijan, Uzbekistan
Рождение ребёнка
20.01.1964
Andijan, Uzbekistan
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Liliia
Смерть
1998