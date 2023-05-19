Анисимова (Яковлева) Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1791 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1795 ст.
Отец ребёнка: Анисимов Петр Анисимович
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно