Анисимова (Яковлева) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Яковлева) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.11.1791 ст.

Муж: Анисимов Петр Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1795 ст.

Сын: Анисимов Трофим Петрович

Отец ребёнка: Анисимов Петр Анисимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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