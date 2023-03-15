(Боссаковская) Михалина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боссаковская) Михалина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: ?

Мать: Дукальская Катержина

Смерть
Неизвестно
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